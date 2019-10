Ivo Opstelten nog altijd 'dezelfde Ivo' als in Dalen

Peter Snijders, tegenwoordig burgemeester van Zwolle, kent Opstelten al van kinds af aan. Ook daarna kwam hij zijn inspiratiebron nog vaak tegen. "Het was gisteren een hele mooie avond in theater Walhalla in Rotterdam", blikt Snijders terug. "Er waren een paar honderd mensen die zagen hoe het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd aan minister-president Mark Rutte."Snijders woonde in Dalen naast Opstelten, de plek waar Opstelten het burgemeestersvak leerde in de voormalige gemeente. "Het boek vertelt het verhaal van hoe hij als jongeling naar Dalen kwam. Met 28 jaar was hij destijds de jongste burgemeester van Nederland. Daarna komen zijn burgemeestersfuncties in bijvoorbeeld Utrecht, Rotterdam aan bod en zijn carrière als minister van Justitie. Het is een prachtig boek, zeker ook voor jonge mensen die actief willen worden in het openbaar bestuur."In Dalen leerde Opstelten het vak volgens Snijders. "Hij heeft heel veel ervaring opgedaan in Dalen en daarna in Delfzijl. Het was een veilige omgeving waar hij het vak heeft geleerd. Het was zijn eerste burgemeestersambt. En je eerste ambt vergeet je nooit, dat heb ik zelf ook zo ervaren in De Wolden."Maar vooral het persoonlijke contact met de familie Opstelten is Snijders bijgebleven. "Ik was nog heel erg jong, we hebben het over 47 jaar geleden", zegt de inmiddels 53-jarige Snijders. "Ik trok veel met de familie op. Ik ging ook mee op vakantie. Het was een heel warm gezin waar ik liefdevol onderdeel van uitmaakte eigenlijk."Snijders kwam Opstelten nog vaak tegen in zijn carrière. Bijvoorbeeld op partijcongressen van de VVD. "Ik heb hem mijn hele leven gevolgd en gezien wat hij deed en hoe hij dat deed. Hij was zeker een inspiratiebron voor mij."Maar op persoonlijk vlak, is Opstelten nog altijd de oude buurman uit Dalen. "Hij is in al die jaren niks veranderd. De zware basstem had hij al, net als zijn forse postuur en humor. Hij is heel erg dezelfde Ivo gebleven."