Rechtbank Noord-Nederland overweegt onderzoek

Binnen de rechtbank Noord-Nederland zou sprake zijn van een angstcultuur, gecreëerd door leidinggevenden. Tegen de juridische nieuwswebsite Mr. stellen meerdere rechters dat er sprake is van autoritair gedrag van leidinggevenden, waardoor medewerkers geen kritiek durven te uiten. De vakbonden eisen een onafhankelijk onderzoek."Het gerechtsbestuur toont zich bezorgd over de onrust in de organisatie en wil hierover zo spoedig mogelijk het gesprek aangaan", laat de rechtbank Noord-Nederland weten in een reactie. "Op dit moment zijn we intensief in overleg met elkaar. De mogelijkheid van een onderzoek is daarbij aan de orde en een serieuze optie."Maandag komt de rechtbank naar buiten met de te zetten stappen. Helemaal uit het niets zal het nieuws over de angstcultuur niet zijn gekomen voor het bestuur. "Het gerechtsbestuur heeft al eerder onderkend dat verbetering van de interne communicatie sterk kan bijdragen aan meer begrip en vertrouwen binnen de organisatie."