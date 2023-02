Twijfels over meer geld om meer bezoekers naar Meppel te trekken

Stichting Merk Meppel vraagt 166.000 euro extra van de gemeente Meppel om Meppel nog beter op de kaart te zetten. Politieke partijen twijfelen over nut en noodzaak.

Wat de stichting doet, laat zich in een woord samenvatten: citymarketing. De afgelopen zes jaar heeft dat zich gericht op Meppel zelf, voor 48.000 euro per jaar. Maar nu wil Merk Meppel de vleugels uitslaan. Voorzitter Marieke Navarro verspreekt zich. "Internationaal." Nee, dat bedoelt ze niet. "Interregionaal natuurlijk! Haha, internationaal zou helemaal mooi zijn."

De stichting vraagt 166.000 euro per jaar extra van de gemeente, voor dit en volgend jaar. Daarmee komt het totaal dan te liggen op 214.000 euro. Burgemeester Richard Korteland heeft daar geen probleem mee. "Citymarketing is van toegevoegde waarde voor ons. De mensen binnen onze gemeente zijn inmiddels gevonden." Hij wijst erop dat citymarketing niet is bedoeld om Meppel op de kaart te zetten voor Meppelers. "Het doel is om meer bezoekers en ondernemers te trekken."

Maar de burgemeester is de enige die er zo positief over denkt. Fracties zijn niet tegen citymarketing. Het probleem ligt het bij het geld. Er klinkt geen harde nee tegen de subsidie. Ze twijfelen. Ze missen een plan. Wat gaat het nu concreet opleveren? En wat heeft het inmiddels al opgeleverd?

'Meten kost geld'

"Dat kun je aan een bedrijf vragen. Maar niet aan ons", reageert Navarro. "Wij zijn vrijwilligers." Stichting Merk Meppel is opgebouwd vanuit alle sectoren binnen de gemeente. Dat betekent dat iedere sector vertegenwoordigd is een eigen uitvoering geeft aan de doelstellingen. Denk aan bijvoorbeeld onderwijs, industrie, cultuur, zorg en overheid.

Ze zegt dat het best te meten is wat het heeft opgeleverd. "Echt meten kost echt heel veel geld." De burgemeester springt bij. "Het meten kost misschien wel even geld als de campagne zelf. Bij bijvoorbeeld de bibliotheek vragen we ook niet wat het concreet oplevert. Hoeveel bezoekers ze trekt."

Appel en een ei

In het tijdperk voor Merk Meppel deed de gemeente de citymarketing zelf. Daar ging toen meer geld in om per jaar dan nu in totaal wordt gevraagd. "Destijds heb ik nooit de raad gehoord over het geld", zegt Korteland. "Nu gebeurt het voor een appel en een ei. Wat Merk Meppel daarvoor doet, was ons nooit gelukt."

Maar de fracties blijven bij hun punt en zijn nog niet enthousiast. Te meer omdat de gemeente een paar jaar geleden heeft besloten om te korten op alle subsidies en omdat er nog heel wat grote kostenposten aankomen waar miljoenen mee gemoeid gaan, zoals de schouwburg of een nieuw zwembad. CDA wijst op een succesvolle lobby waardoor de gemeente onlangs bijna 30 miljoen euro kreeg voor woningbouw en een nieuwe stadsentree.

Extra perron

De burgemeester werpt nog een argument op. "De Regio Zwolle (waar Meppel bij is aangesloten, red.) lobbyt ook voor tonnen per jaar. Pas na een aantal jaar kan je iets afvinken. Een vierde perron bijvoorbeeld", doelt hij op de 35 miljoen euro die het kabinet vrijmaakt om de spoorproblemen tussen Meppel en Zwolle op te lossen.