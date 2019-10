Gedeputeerde over aardwarmte: We hebben op IJsland gezien dat het kan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) had de Drentse delegatie uitgenodigd om in het Noord-Europese land te leren over de toepassing van geothermie en aardwarmte in de glastuinbouw.Volgens gedeputeerde Henk Jumelet was het een leerzame trip. "Op IJsland zijn ze al veel verder en hebben ze meer ervaring met het opwekken van elektriciteit via geothermie en aardwarmte. En dat zijn mooie en goede mogelijkheden. Die transitie is hier al geweest.""We hebben met tuinders gesproken over geothermie en de mogelijkheden voor onze tuinbouw in Erica en Klazienaveen. Want ook in Drenthe zijn we op zoek naar mogelijkheden om antwoord te geven op de vraag hoe ga je zometeen energie opwekken zonder aardgas."Jumelet beseft dat de situatie in Drenthe niet te vergelijken valt met een land als IJsland met zijn hete geisers en vulkanen. "We kunnen de ideeën natuurlijk niet een op een overnemen, maar we weten dat in het gebied van Erica en Klazienaveen gasputten zijn en dat er mogelijkheden zijn om daar met geothermie aan de slag te gaan. Ook bedrijven zijn daar in geïnteresseerd"."Er is nog een lange weg te gaan, maar je moet vooruitdenken. We zijn hier met twee overheden, tuinders en een aantal andere bedrijven. Er is veel interesse en we hebben een vervolgafspraak gemaakt. Je moet ergens beginnen. We hebben hier in ieder geval op IJsland gezien dat het kan", aldus Jumelet.