Jonge wolven gaan op verkenning

Kans op een roedel wolven in Drenthe?

“De herfst is de tijd dat puberende wolven met zachte dwang uit de roedel worden gezet”, zegt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. “Logischerwijs betekent dat ook dat er weer jonge wolven vanuit Duitsland naar Drenthe komen. Want de meeste wolven komen vanuit Duitsland bij Drenthe en Overijssel de grens over.”De kans is klein dat we een wolf gaan zien, want de dieren zijn erg schuw. Lelieveld publiceerde samen met Joliene Wennink van de Zoogdiervereniging het advies om wolven met rust te laten en vooral niet te voeren. Zo blijven de dieren schuw en zoeken ze mensen niet bewust op. Er zijn volgens Assenaar Hans Hasper, ook van Wolven in Nederland, overigens geen aanwijzingen dat mensen in Drenthe wolven voeren.Een roedel bestaat uit een wolvenpaartje, die samenleeft met hun welpen van dit jaar en de volgroeide jongen van het jaar ervoor. Hasper: "Aan het eind van het jaar beginnen de hormonen op te spelen bij de jonge reuen. Zij gaan op zoek naar een vrouwtje. Ook de teven trekken weg, zij zoeken een geschikt leefgebied uit. Als ze dat hebben gevonden, markeert ze het met bijvoorbeeld drollen midden op de paden." Meldingen van dergelijke sporen in Drenthe zijn nog niet binnengekomen bij Wolven in Nederland.Op de Veluwe en vlak over de grens in het Duitse Meppen zijn wolvenroedels. Dat het aantal roedels toeneemt in Nederland ligt in de lijn der verwachtingen. Er is geen roedel in Drenthe, die zal er waarschijnlijk ook niet zo snel komen, maar wolven kunnen wel door Drenthe trekken.Zo was er op 2 september nog een wolf in Nieuw-Balinge. Dit bleek uit een DNA-test bij een doodgebeten schaap, waarbij de sporen van een wolf zijn aangetroffen. In de maand daarna zijn er zo’n tien meldingen over wolven in de provincie geweest. Of het daadwerkelijk om wolven gaat, daarvoor heeft Wolven in Nederland geen bewijs kunnen vinden.“We hebben geen beeldmateriaal gehad, dus we kunnen dit niet goed controleren. Maar het zou best kunnen”, zegt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. “Ik sta nergens meer van te kijken. Zo is er een tijd geleden een wolf geweest die van Groningen via Friesland, Lelystad, Almere en Utrecht naar België is gelopen. En niemand heeft het dier gezien.”