Ruim 200 buitendienstmedewerkers in Emmen onderbreken werk voor beter loon

"Gemeente, benut je positie om de loonvoorwaarden voor je werknemers te verbeteren", spreekt Wim Boonstra de verzamelde menigte in het bruggebouw in het gemeentehuis van Emmen toe. "Ik hoorde de wethouder zeggen dat het aankomt op een brede afweging. Maak het niet te breed", aldus Boonstra, terwijl hij in de richting van financieel wethouder Jisse Otter kijkt. "Want dan gebeurt er namelijk niets. Geen reet."

Niet mis te verstane woorden van Boonstra, een van de ruim 200 buitendienstmedewerkers in dienst van de gemeente. Vanochtend onderbraken zij hun werkzaamheden om actie te voeren voor een beter loon. Het gaat vooral om personeel dat het onderhoud doet aan het groen zoals parken, plantsoenen, bomen en bermen.

Eind vorig jaar klapten de besprekingen tussen werkgevers en vakbonden hierover. De gemeenten boden een loonsverhoging van 5 procent voor dit jaar en nog 3 procent per 1 april 2024. De FNV zet in op een loonsverhoging van 12 procent voor één jaar en automatische prijscompensatie in de cao voor 2024.

Rij van bedrijfswagens

Sinds beide partijen er niet uit zijn gekomen werden in het hele land acties aangekondigde. Vandaag legden medewerkers tussen half tien en half een het werk neer. Een groep van ongeveer 50 medewerkers vertrok in rij van bedrijfswagens luid toeterend van de gemeentewerf aan de Handelsweg in Barger-Oosterveld naar de parkeerplaats in de buurt van het gemeentehuis.

Daar voegden zij zich met anderen in het Bruggebouw, waar een petitie werd overhandigd aan wethouder Otter. In totaal plaatsten 415 medewerkers (ongeveer 40 procent van het personeel) een handtekening met als inzet een beter salaris.