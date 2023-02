Advocaat Josef B. wil nog steeds Ruinerwoldvader horen, hof wijst verzoek af

De advocaat van Josef B., de klusjesman van Ruinerwold, deed opnieuw een vergeefse poging om Ruinerwoldvader Gerrit Jan van D. te horen. Dat bleek vandaag tijdens een regiezitting voor het Gerechtshof in Leeuwarden. Josef B. is in juni vorig jaar veroordeeld tot drie jaar cel voor vrijheidsberoving van de jongste zes kinderen van Gerrit Jan van D., die tien jaar lang met hem in Ruinerwold woonden.

"Dat je je niet kan verdedigen is wat anders dan niet kunnen getuigen", aldus de advocaat van Josef B. Communicatie is volgens de raadsman mogelijk. Een van zijn zoons zou verklaard hebben dat hij met zijn vader gepraat heeft na zijn beroerte. "Daarvoor gebruiken ze een breed scala aan middelen", aldus de advocaat. "Door middel van het stellen van gesloten vragen, op je gevoel afgaan, hij maakt tekeningen." Volgens de zoon kan iedereen hem begrijpen, 'maar de kans op een misverstand is wel groot'.

Tijdens de regiezitting citeert de advocaat passages uit het boek van Israel van Dorsten die beschrijft hoe zij met hun vader communiceren. Een verzoek om Israel te horen naar aanleiding van zijn boek, is ook afgewezen. Daarnaast zal het boek geen deel uit maken van het strafdossier, aldus het hof.

Zelf niet aanwezig

Daarnaast wil de verdediging ook een Oostenrijker horen die gevangen is gehouden en mishandeld door van D. Josef B. is veroordeeld voor vrijheidsberoving van deze man. Ook wil de advocaat de Ruinerwold kinderen opnieuw horen. Dit is eerder door de Hoge Raad al afgewezen. Het hof wijst deze beide verzoeken af.

Tot verbazing van het Hof is Josef B. niet aanwezig. Een eerdere zitting in uitgesteld omdat B. zelf aanwezig zou willen zijn. Zijn advocaat, Yehudi Moszkowicz, wordt overigens vervangen door kantoorgenoot Hoogendoorn omdat hij ziek is. Hij weet niet waarom B. er vandaag niet bij is. "Ondanks een verzoek van zijn advocaat om zijn hechtenis op te heffen, blijft de klusjesman in de cel. Op 13 en 14 september wordt de zaak inhoudelijk behandeld bij het Gerechtshof."

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie verzet zich opnieuw tegen het horen van de kinderen, maar ook tegen het verhoren van vader Gerrit Jan van D. "Wij blijven bij ons eerdere standpunt dat communicatie met hem niet mogelijk is. Dit is geprobeerd en daaruit komt onomstotelijk naar voren dat het niet mogelijk is hem vragen te stellen. En het is volstrekt onmogelijk om te vertrouwen op de antwoorden die hij geeft. Wat vandaag door de advocaat wordt gezet, maakt dat voor ons niet anders."

Na kort beraad komt het Gerechtshof tot opnieuw dezelfde conclusie. Vader Gerrit Jan van D. kan, door de gevolgen van eerdere beroerte, niet gehoord worden. "Wij denken niet dat er een zinvol verhoor kan plaatsvinden", aldus de voorzitter van het hof.

Rol Josef B.

B. werkte nauw samen met de Ruinerwoldvader en zag zichzelf als discipel van Van D., die zichzelf als Aartsvader beschouwde en een eigen geloof had ontwikkeld. Hij wilde zijn jongste zes kinderen voorbereiden op een nieuwe wereld, die hij Eden noemde. Hij was ervan overtuigd dat de buitenwereld slecht was en dat de jongste zes daar niet mee in aanraking mochten komen. Daarom gaf hij ze nooit aan bij de burgerlijke stand en verborg hij ze altijd voor de buitenwereld. Dat gebeurde ook voordat het gezin in 2010 naar Ruinerwold verhuisde. Toen woonden ze in onder meer Meppel en Zwartsluis.

Het gezin werd in oktober 2019 ontdekt, nadat de oudste van de zes wegliep en hulp had gezocht in Ruinerwold. Het nieuws over het verborgen gezin ging de hele wereld over. Van D. woonde sinds 2010 met de zes kinderen in de afgelegen boerderij aan de Buitenhuizerweg. Daarvoor woonde het gezin in Hasselt, Zwartsluis, Staphorst en Meppel. Drie oudere kinderen ontvluchtten het gezin voor de verhuizing naar Ruinerwold.