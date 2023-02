Hoe Elvis steeds terugkeert bij Bouke uit Emmen en de puzzelstukjes nu op z'n plek vallen

Sluit je ogen als Bouke een nummer van Elvis zingt. De kans is groot dat je toch even ietwat in de war raakt. Is het The King of Rock and Roll? Of de zanger uit Emmen? Hij heeft de stem, hij heeft de dansmoves. De gelikte kuif en de carnavaleske kleding ontbreken.

"Maar dat laatste gaat ook niet gebeuren", benadrukt Bouke. Het gaat hem om de stem, de muziek, het gevoel. Het entertainen en de energie van het publiek. En dat publiek sluit hem steeds meer in het hart door zijn imponerende optredens op landelijke televisie.

Battle of the Bands

De zanger doet mee aan het programma The Tribute: Battle of the Bands. En daar maakt hij niet alleen indruk op de jury met zijn Elvis-nummers, maar ook online verovert hij de harten van fans. En dit keer niet alleen in Emmen en omstreken, maar wereldwijd. Via sociale media gaat Bouke viral.

"De eerste keer in het programma deed ik In the Ghetto. Die ging nogal viraal, ook in Amerika. Daar is 'ie al zo'n tien miljoen keer gedeeld. Dat zijn echt ongelofelijke aantallen", vertelt de zanger.

Witte pak en bakkebaarden

Volgers van de zanger uit Emmen weten dat hij al jarenlang de theaters rondgaat met de ElvisMatters band. Maar hij blijft bewust weg bij het zijn van een Elvis-imitator zoals je ze bijvoorbeeld in Las Vegas tegenkomt.

"Dat witte pak en de bakkebaarden, daar doen we niet aan. Ik moet mijn hart in de muziek kunnen leggen. Als ik daar sta als iemand anders, dan kan ik dat niet. Dus wij brengen het op een eerlijke manier naar het publiek."