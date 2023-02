Penthouses, appartementen en villa aan Stationsstraat in Coevorden

Aan de Stationsstraat in Coevorden komen twaalf appartementen, drie penthouses en een villa. Het wooncomplex krijgt de naam Residentie De Remise, naar de oorspronkelijke bestemming van de plek: de EDS-tramremise. Volgende maand begint de verkoop.

Zes appartementen van ongeveer 72 vierkante meter op de begane grond, zes dezelfde daarbovenop en de hoogste verdieping wordt onderverdeeld in drie luxe penthouses van zo'n 120 vierkante meter. Dat zijn de plannen die Maarten Otten van makelaardij Otten & Flim uit Rijssen schetst. De woning ernaast wordt verbouwd tot een riante villa.

Op de plek van het te bouwen wooncomplex was tot november vorig jaar een dagbesteding gevestigd in het woonhuis met de naam Carpe Diem. Het pand ernaast stond jaren leeg, nadat autobedrijf Pieper het had verlaten. Ooit deed het gebouw dienst als tramremise voor de Eerste Drentsche Stoomtramweg-maatschappij.