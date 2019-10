Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Tijdens de vijftiende editie van de Nacht van de Nacht worden er in de nacht van zaterdag op zondag in Drenthe allerlei duistere activiteiten georganiseerd én gaat het licht op veel plaatsen uit. Zo is er een vaartocht over het Leekstermeer, een kano-hike in het stroomgebied van de Hunze, kan je sterren kijken bij Planetron en is er een knijpkattenroute in Nijeveen. Een uitgebreid overzicht van de activiteiten vind je zaterdag op de website van RTV Drenthe.Alle siepelrockers verzamelen! Het festival Siepelrock wordt zaterdag gehouden in Pesse. Al sinds 2009 wordt het festival 'van Mooi Wark' georganiseerd en ook dit jaar sluit de Drentse band het festival zelf weer af. De rest van de line-up is ook niet te versmaden voor de echte boerenrockliefhebber: de Band zonder Banaan (BZB) en WC Experience vullen het podium. Het wordt wel een bijzondere Siepelrock. BZB zegt dat 2019 hun laatste concertjaar is.Dit weekend is het voor het laatst te zien. De tentoonstelling ‘Jan, Jans en Jan Kruis, een groot overzicht in Meppel’ van de in 2017 overleden striptekenaar Jan Kruis. De tentoonstelling draait sinds mei in Kunsthuis Secretarie en laat zien dat Jan Kruis meer is dan alleen Jan, Jans en de kinderen. Zondag is de laatste dag van de tentoonstelling. Het museum is op zowel zaterdag als zondag geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.In Roden kunnen kinderen zaterdag hun eigen auto bouwen. Bij Kunstencentrum K38 zijn kinderen vanaf 14.00 uur welkom om van oude materialen een auto te bouwen. Kinderen krijgen begeleiding van kunstenares Maxelant. Volgens het Kunstencentrum iets dat je niet mag missen.Wie blues zegt, zegt Drenthe. En heb je zondagmiddag niets te doen? Dan kan je een kijkje nemen in Grand Café Zuidlaren. Daar staat de band Blueslines een gezellig moppie te spelen tussen 16.00 en 18.00 uur. De toegang is gratis.Zaterdagmiddag kan je tussen 14.00 en 17.00 uur met een vrijwilliger van het Oermuseum meefietsen voor een archeologische fietstocht. De tocht leidt je langs de Havelterberg en de Bisschopsberg. Opstappen gebeurt bij het Informatiecentrum Havelterberg in Havelte en aanmelden is nodig. Dat kan op fietstochten@oermuseum.nl onder vermelding van 'Fietstocht Holtingerveld'.In het kader van de maand van de geschiedenis zijn er dit weekend verschillende activiteiten. Zo kan je op zaterdag naar het Dorpshuis in Anloo. Daar houden ze tussen 13.00 en 16.30 uur een Open Dag. Wil je helemaal zelf de geschiedenis induiken dan kan je meedoen aan de Criminele Pubquiz in het Gevangenismuseum Veenhuizen. Tussen 20.00 en 23.00 uur moet je acht rondes met triviale vragen afwerken. Wie weet het meeste van bekende criminelen en gevangenissen?