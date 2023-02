Vluchtelingenboten in Meppel blijven tot zeker maart volgend jaar

Beide boten in Meppel waar vluchtelingen worden opgevangen, blijven tot in ieder geval maart volgend jaar liggen. Van één boot was de periode al verlengd tot volgend jaar, maar nu is ook voor de tweede boot besloten dat hier vluchtelingen langer opgevangen worden.

Eind vorig jaar meerde er een tweede asielboot aan in Meppel, bij de haven. Deze zou in eerste instantie blijven liggen voor een periode van drie tot zes maanden, maar is nu verlengd tot en met maart 2024. Op deze boot worden 110 vluchtelingen opgevangen.

"Op verzoek van het COA is besloten dat deze plek langer gebruikt kan worden voor de huisvesting van vluchtelingen op een boot", reageert een woordvoerder van de gemeente. De exploitatie van de opvang is sinds 1 februari in handen van het COA. De gemeente deed dat de eerste maanden van de opvang. Omwonenden zijn door de COA van het weekend op de hoogte gebracht van de verlenging.

Andere boot ligt iets verderop