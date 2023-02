'Rijksoverheid is aan zet na rapport over laagfrequent windmolengeluid'

In het rapport adviseren de onderzoekers om bij verschillende windmolens in de Veenkoloniën extra onderzoek te doen naar laagfrequent geluid. De twee gemeenten zijn van plan om dat advies op te volgen en willen wellicht ook nieuwe metingen laten uitvoeren bij turbines waar veel klachten over binnenkomen.

Ten Brink: "Dat willen we doen om te zien of die windmolens voldoen aan de vergunning. Met de resultaten van dat onderzoek kunnen we mogelijk naar het windpark stappen om er iets aan te doen. Of we gaan kijken of we inwoners die last hebben van het geluid kunnen helpen met bijvoorbeeld isolatie van woningen."