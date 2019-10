Een eeuwenoude boerderij in het Reestdal

De boerderij ligt in het Reestdal. De Reest is de grensrivier tussen Drenthe en Overijssel. In het dal liggen bos- en heidegebieden verspreid tussen boerderijen. Het hele gebied is bijna onaangetast en is door zandwegen ontsloten.Boerderij ’t Ende ligt in buurschap De Stapel in gemeente De Wolden. De boerderij dankt zijn naam aan de laatste boerderij die in het buurtschap richting de Reest ligt. Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw werd er nog geboerd. “Het is eeuwenlang een hele rijke boerderij geweest”, vertelt Tappel. “Daardoor is er ook heel veel gebeurd en is er veel bijgebouwd en aangepast. Het oudste gedeelte van de boerderij dateert mogelijk nog uit de zeventiende eeuw.”In een van de oudste gedeelten van het oude huis hebben vroeger dertig koeien gestaan. “Dat was in de achttiende eeuw, toen de boerderij op zijn grootst was. In de schaapskooi stonden bijna honderd schapen. Dat hadden ze met name te danken aan de vruchtbare gronden die de Reest met zich meebracht”, legt Tappel uit.Op het erf van de boerderij is een aantal jaar geleden een bijenstal gebouwd. Er staan verschillende korven. “Rondom de boerderij hebben wij diverse velden met bloemenmengsels ingezaaid als voedsel voor de bij”, vertelt Tappal. In het informatiecentrum, achter in de boerderij, is tot 1 november een bijententoonstelling . Hier kom je alles te weten over de bij en waar het beestje zich mee bezighoudt.