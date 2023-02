Extra maatregelen tegen overlast asielzoekers Nieuw-Weerdinge

De gemeente Emmen gaat over tot extra maatregelen om - door asielzoekers veroorzaakte - overlast in Nieuw-Weerdinge in te dammen. Zowel de straatcoaches, handhaving en de politie zullen de komende tijd (nog) meer in het dorp aanwezig zijn. De gemeente hoopt dat dit afdoende is om het aantal incidenten te beteugelen.

Inwoners van Nieuw-Weerdinge ervaren geruime tijd problemen met asielzoekers. Volgens het dorpsbestuur moet de oorzaak gezocht worden bij een groep die vanaf het asielzoekerscentrum in Ter Apel het dorp opzoekt. Opstootjes, inbraken en vernielingen behoren tot de klachten.

'Ellende keert terug'

De gemeente Emmen kondigde daarom in oktober een aantal acties aan, zoals meer controle en handhaving op de overlastgevers, camera's in het dorp opgehangen en de inzet van straatcoaches die overlastgevers aanspreken in hun eigen taal.

Volgens dorpsvoorzitter Wim Katoen helpt het allemaal maar ten dele. "Als de straatcoaches hun ronden door het dorp maken, blijft het rustig. Maar de overlastgevers hebben nu door wanneer ze weg zijn en dan keert de ellende meteen terug", meldde hij vorige week. In de afgelopen weken liep de overlast sterk op. Reden voor het dorpsbestuur om opnieuw aan de bel te trekken.

32 keer benaderd

De gemeente beaamt de waargenomen trend en wijst naar een nieuwe groep veiligelanders die lopend de route tussen het azc in Ter Apel en Emmen afleggen. Volgens de politie zijn er sinds november 19 meldingen binnengekomen over overlast gerelateerd aan asielzoekers.

De straatcoaches die sinds begin december actief zijn in Nieuw-Weerdinge werden 32 keer benaderd. In negen gevallen betrof het meldingen over overlast. In de andere gevallen ging het om het uiten van ongenoegen of het opvragen van informatie.

Straatcoaches, handhaving en politie

De straatcoaches worden om die reden vaker ingezet. Vooralsnog deden zij hun rondes van woensdag tot en met zondag op vaste momenten. De coaches lopen nu alle dagen, op wisselende tijden, in het dorp. Daarnaast gaat handhaving vaker toezicht houden en wordt de inzet van de politie versterkt. Waarbij een voorbehoud geldt als er noodhulp elders nodig is.

De gemeente gaat volgende maand opnieuw met het dorpsbestuur in overleg om te peilen of de ingrepen hebben geholpen. Een winstwaarschuwing wordt wel meegegeven. Nieuwe incidenten zijn volgens de gemeente niet volledig uit te sluiten.

Opleggen van straffen