4 Mijl van Emmen op de schop: ander parcours en nieuwe startplek

De start en finish waren de vorige edities op het Raadhuisplein in Emmen. Dat verandert nu, start-en finishplaats worden gescheiden. Ook het parcours wordt deels aangepast.Volgens organisator Dennis Blaak heeft de organisatie geluisterd naar klachten en wensen van de deelnemers. "Zij lieten weten een aparte start- en finishplek mooi te vinden."Dat deed de organisatie voor de eerste editie ook. Toen ging de hardloopwedstrijd van de wijk Delftlanden naar het Emmer centrum. "Dat was logistiek heel moeilijk. Maar we hebben nu de start in Noordbarge. Op een paar honderd meter lopen van de finish."Ook is het gedeelte langs het Oranjekanaal geschrapt. "Dat was een smal fietspad en daar kregen we toch wat klachten over", aldus Blaak. Daarom gaat de route nu wat langer door de wijk Noordbarge. "De inwoners van de wijk zijn altijd heel enthousiast."Volgend jaar kan er daarnaast voor het eerst gewandeld worden. Blaak:"Daar kregen we veel vragen over. Dus dat wordt de volgende editie een aparte discipline."De vijfde editie van de 4 Mijl staat gepland op 5 april 2020. De inschrijving is geopend vanaf 3 november. "We hopen op vijfduizend deelnemers", besluit Blaak.