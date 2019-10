Molukse wijk Bovensmilde bestaat 50 jaar: 'Het was voor iedereen wennen'

In eerste instantie zouden de Molukkers verhuizen naar Beilen of Westerbork, maar een aantal gezinnen vertrok naar Assen, en in oktober 1969 verhuisden de eerste gezinnen naar Bovensmilde. Naar een plek aan de buitenkant van het dorp.Programmamaker bij RTV Drenthe, Willem Hully, was destijds bij de verhuizing naar Bovensmilde negen jaar. "Er lagen hier vier straten en er stonden honderd woningen. Ik kan me nog goed herinneren hoe donker het was hier. Er stonden nog geen lantaarnpalen en er was zelfs nog geen trottoir."Hully kan zich van de beginperiode nog veel herinneren. "Ik zag continu blanke kinderen voor ons huis lopen, die waren nieuwsgierig. Ze vroegen zich af: Wie zijn dat nou? Waar komen jullie vandaan? Allemaal hele gekke vragen. Ook vroegen ze of we hard konden lopen en ze vroegen zich af hoe we sliepen. Ze hadden nog nooit kleurlingen gezien."De Molukkers moesten wel wennen in Bovensmilde. “Je woont twintig jaar bij elkaar zonder contact met wat er buiten het woonoord gebeurt. Je bouwt een eigen samenleving op we deden dingen die niet konden of mochten, dat moesten we loslaten. Als kinderen klommen wij in de bomen in Schattenberg, dat deden we ineens in de nieuwe wijk ook. Dat kon niet, dat was wel even wennen.”Vanwege het 50-jarig bestaan van de Molukse wijk in Bovensmilde worden er verschillende activiteiten gehouden. “Omdat iedereen groepsgewijs ging verhuizen duurde het destijds driekwart jaar, daarom zijn er ook activiteiten ook tot de zomer van 2020.”Om het jubileum af te trappen is er zondag een verhalenroute waarbij anekdotes over vijftig jaar geleden op borden langs de weg staan. “We willen laten zien wat Schattenberg was en welke mensen er woonden. Vooral de jonge generatie vraagt zich af hoe het vroeger was. Die generatie weet dat helemaal niet meer.”Vandaag zendt RTV Drenthe een aflevering van Anno Drenthe uit over ‘50 jaar de Molukse wijk in Bovensmilde’. De uitzending begint om 20.10 uur.