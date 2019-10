Help, mijn spaargeld wordt minder waard!

De vraag is hoe lang nog. Het lijkt een kwestie van tijd dat je helemaal geen rente meer krijgt op het geld dat je op de bank hebt staan. De inflatie ligt ruim boven de 1 procent, dus je geld wordt steeds minder waard. Maar wat moet je dan met je geld doen?De Consumentenbond raadt aan om in ieder geval wel te sparen voor een financiële buffer. Zo heb je voor onverwachte kosten voldoende geld achter de hand. Bijvoorbeeld voor een nieuwe wasmachine of reparaties aan je auto. Hoe hoog die buffer moet zijn verschilt per individu. Je kunt op de site van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting berekenen wat voor jou het beste is.Geld dat je over hebt kun je ook in je huis steken. Als je nog geen huis hebt, kun je overwegen er een te kopen. Zeker nu de rente historisch laag is. Wanneer je spaargeld in je nieuwe huis steekt kun je een lagere hypotheek afsluiten en zijn de maandlasten lager. Als je al een huis hebt kun je aflossen op de hypotheek of bijvoorbeeld geld uitgeven aan zonnepanelen. Ook dat kan leiden tot lagere maandlasten.Als je zeker weet dat je een deel van je spaargeld een lange tijd niet nodig hebt kun je er ook voor kiezen om te gaan beleggen. De Consumentenbond waarschuwt wel: met beleggen loop je risico. De waarde van je beleggingen kan niet alleen stijgen, maar ook dalen.Vaak is het zo dat hoe groter de kans op een hoog rendement, hoe groter de risico's. Zo hebben sommige beleggers met de cryptomunt bitcoin miljoenen verdiend en zijn anderen voor veel geld het schip ingegaan.Beleggen kan op heel veel manieren. Je kunt je geld steken in aandelen en obligaties, in goud of zilver, maar bijvoorbeeld ook in kunst.Er zijn ook beleggers die hun geld steken in een tweede huis. Je krijgt dan elke maand huur overgemaakt en met een beetje geluk wordt het huis zelf ook meer waard in de loop der jaren.Een vrij nieuwe vorm van beleggen is crowdfunding. Je investeert via een website geld in een bepaald project of een bedrijf van iemand anders. Dat kan een flink rendement opleveren, maar je loopt ook de kans dat je (een deel van) je geld niet terugziet.