Robin is de jongste buschauffeur van Drenthe, 'echt een kleine jongensdroom'

Robin rijdt in het hele gebied waar Qbuzz in het noorden actief is, van Drachten tot Emmen. De route gaat deze keer vanaf station Hoogeveen naar station Emmen. Onderweg passeert hij de flat waar zijn moeder woont. Die staat te zwaaien achter het raam. "Het is de eerste keer dat ik zelfstandig erlangs rijdt, dus ze had gezegd 'ik ga wel even zwaaien'. Dat soort dingetjes maakt het heel leuk."