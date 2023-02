Omwonenden niet verrast door uitkomst geluidsonderzoek windpark Veenkoloniën

De windturbines in de Veenkoloniën in het algemeen zitten hem al jaren dwars, maar vooral de turbine op 430 meter van zijn gevel. Frank Kwekel uit Gasselternijveen ervaart geluidsoverlast, vooral van de molen het dichtstbij zijn huis.

De uitkomsten van het onderzoeksrapport dat de omliggende gemeenten van het windpark hebben laten opstellen, verbazen hem dan ook niks. "Mijn gezin wil me er niet eens meer over horen", zegt Kwekel, die dagelijks achter de boerderij bezig is. "Het maakt zo'n klereherrie. En het laagfrequent geluid, ik kan 's nachts niet met de ramen open slapen. Het levert erg veel stress op. Het is vrij heftig om hier te wonen tegenwoordig."

'Constant geluid'

De voornaamste conclusie van de onderzoekers is dat het laagfrequent geluid in het windmolengebied is toegenomen sinds de komst van het windpark. Hoewel er geen landelijke normen zijn voor laagfrequent geluid, zijn er wel richtlijnen die gevolgd worden. Volgens de onderzoekers zijn de geluidsniveaus lager dan de in Nederland gehanteerde richtlijnen voor laagfrequent geluid en kunnen daarmee 'als aanvaardbaar worden aangemerkt'. Toch bevelen zij nader onderzoek aan bij windturbines om te kijken of daadwerkelijk afwijkingen vertoond worden.

Kwekels medestander Jan de Kok uit Drouwenermond woont al ruim veertig jaar in het gebied. "De een heeft meer last van laagfrequent geluid dan de ander", merkt hij op. "Maar als ik nu 's nachts wakker word om bijvoorbeeld naar de wc te gaan, dan kom ik daarna niet meer in slaap. Terwijl dat vroeger wel altijd zo was. Toen was het ook heel erg stil. Nu is er constant geluid. Er werd altijd gezegd dat het wel mee zal vallen, tja, nu blijkt het toch tegen te vallen."

'Ik denk niet dat dit iets zal opleveren'

Ondanks dat de gemeenten nu in een brief aan het Rijk, ondertekend door de colleges en gemeenteraden, aandringt op acties en oplossingen, heeft De Kok geen hoop dat er iets verandert: "Mijn vertrouwen in de overheid en de windmolenbouwers is al ver tot het nulpunt gedaald. Ik denk niet dat dit iets zal opleveren."