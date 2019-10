Kans op een roedel wolven in Drenthe?

Jonge wolven trekken in het najaar eropuit. Ze verlaten de roedel en gaan een eigen leven leiden. De kans is groot dat er even gesnuffeld wordt aan Drenthe. Maar of ze zich hier gaan vestigen? Hans Hasper van Wolven in Nederland denkt van niet.

De wolf heeft namelijk graag een gevarieerd menu. Het is niet voor niets dat de wolf die eerder een poos in Drenthe verbleef, alsnog doortrok naar de Veluwe. Hasper: "Het grote nadeel is dat we in Drenthe alleen reeën hebben. Op de Veluwe zijn ook damherten, wilde zwijnen, moeflons. Maar het Hart van Drenthe of het Drents-Friese Wold zou misschien wel onderdeel kunnen worden van het leefgebied van een roedel." Het territorium van een wolf bedraagt tientallen kilometers.Glenn Lelieveld publiceerde samen met Joliene Wennink van de Zoogdiervereniging deze week het advies om wolven nooit te voeren en ze vooral met rust te laten. Zo blijven wolven schuw en hebben mensen niets te vrezen; wolven blijven van nature uit de buurt van mensen. Hasper: "Eigenlijk hoeven we ons er niet eens druk over te maken, er zijn hier zo weinig wolven.""Er zijn meer dan vijfhonderd wolven in Duitsland en daar is geen enkel incident geweest. Jonge dieren kunnen wel eens uit nieuwsgierigheid dichterbij een woonomgeving van mensen komen, maar zodra ze in de smiezen hebben dat er mensen zijn, gaan ze weer weg. Ik maak zelf zoveel uren buiten, en mijn waarnemingen zijn zelfs maar op twee handen te tellen."In Duitsland dook nog een opmerkelijk wildcam-beeld op: een bruine beer in Garmisch-Partenkirchen (bij de grens met Oostenrijk). "Ze komen eraan in Duitsland, maar ik kan me niet voorstellen dat een beer in Nederland geaccepteerd wordt", zegt Haspers lachend.