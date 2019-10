Janneke Ensing: Het was een berg ellende bij elkaar

"Ik was een berg ellende bij elkaar. Ik dacht: hier kom ik niet zo snel meer uit. Ik moet stoppen met mijn carrière. En toen kreeg ik ineens een telefoontje van m'n manager. Ik sprong een gat in de lucht. Ik ben er zo onwijs blij mee, ik hoop dat ik een heel mooi jaar tegemoet ga met m'n nieuwe ploeg", straalt Ensing.Vorig jaar rond deze tijd stond Ensing te trappelen van ongeduld. Ze had een contract getekend bij Sunweb. Maar de samenwerking verloopt stroef en ze wordt vaak buiten de wedstrijdselectie gehouden. Dat zorgt uiteindelijk voor een breuk."Soms maak je verkeerde keuzes in je leven en voelt het toch niet helemaal prettig. Het zorgde ervoor dat ik meerdere keren heb gedacht om te stoppen of naar een andere ploeg te gaan. Maar dat doe je ook niet zomaar halverwege het seizoen", zegt Ensing.Toch besluit ze te vertrekken en wonder boven wonder tekent ze twee weken later alweer een contract bij het Duitse WNT Rotor. De ploeg van onder meer Kirsten Wild. Ze heeft het goed naar haar zin en alles wijst erop dat ze haar contract gaat verlengen. Maar aan het einde van het seizoen volgt ook hier een koude douche. Door regels van de UCI moet de Duitse ploeg afscheid nemen van een buitenlandse renster en Ensing is de enige zonder doorlopend contract.In dezelfde periode krijgt ze te horen dat ze niet geselecteerd is voor het wereldkampioenschap en komt ze, voor de derde keer dit seizoen, hard ten val. We zijn inmiddels zes weken verder. Maar nog altijd kampt ze met de naweëen. "M'n gezicht ziet er gelukkig een stuk beter uit. Maar ik heb nog wel heel veel last van m'n rug. Ik moet wel pijnstillers slikken om de nacht door te komen maar ik kan gelukkig wel weer sporten. Ik hoop dat het een keer een jaar wordt zonder gedoe, stress en valpartijen. Dan denk ik dat er nog veel meer inzit", besluit Ensing.