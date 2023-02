RSG Wolfsbos wil voor 33 miljoen nieuw schoolcomplex in Hoogeveen

Het nieuwbouwplan van scholengemeenschap RSG Wolfsbos in Hoogeveen kost 33 miljoen euro. Het bestuur heeft het plan inmiddels aan de gemeente voorgelegd.

"Tekeningen en details zijn er nog niet. Het is de bedoeling dat we er over drie jaar in kunnen, dus eind 2025 of begin 2026", zegt directeur-bestuurder van de scholengemeenschap Dries Koster.

De bedoeling is dat er één nieuw schoolgebouw komt op de plek van de huidige campus, waar onder andere de scholen Groene Driehoek en Harm Smeenge staan. De verschillende scholen komen onder een dak. "Wel met aparte onderdelen en ieder zijn eigen cultuur", legt Koster uit. "De Meander, onze praktijklocatie, blijft staan, dat gebouw is nog relatief jong."

Drie redenen

Volgens Koster zijn er drie redenen om te gaan voor nieuwbouw. "We hebben een aantal oude gebouwen, de oudste is vijftig jaar. Dat betekent veel onderhoudsproblemen, met de eisen van de overheid op gebied van corona en duurzaamheid is het heel duur om veilig, gezond onderwijs met goede ventilatie aan te bieden", geeft hij een praktische reden aan. "We gaan naar een duurzaam gebouw met nul op de meter."

Ten tweede hoopt Koster dat er meer samenwerking ontstaat tussen de scholen onderling. "Daarnaast is het gewoon fijn om in een modern lokaal onderwijs te geven, met bijvoorbeeld schuifpanelen tussen de lokalen", geeft hij een derde reden.

Miljoenen

De 33 miljoen is volgens hem een maximumbedrag waarvoor het allemaal moet lukken. "Al weet je bijvoorbeeld niet wat de rentestand de komende maanden gaat doen."

Regionale Scholengemeenschap Wolfsbos heeft de gemeente Hoogeveen gevraagd garant te staan voor de lening die het wil aantrekken. Binnen de huidige financiële regels van de gemeente is die garantstelling niet mogelijk. De gemeenteraad kan besluiten om de regels op te rekken.

Toets

Maar eerst gaat Hoogeveen kijken of het plan volledig en betaalbaar is en of het aansluit bij de behoefte aan het aantal vierkante meters schooloppervlak in het voortgezet onderwijs in Hoogeveen. De krijgt hulp van een extern adviseur.

Hoewel er nog geen architect in de arm is genomen, is wel duidelijk dat het schoolcomplex kleiner wordt dan de huidige omvang. Koster: "De gebouwen zijn oud en hoog met brede gangen. We kunnen het aan met minder vierkante meters. Daarnaast zien we een periode met daling van het aantal leerlingen." En mocht er zich onverwacht toch meer leerlingen melden? "Het zit wel in onze plannen dat er flexibel bijgebouwd kan worden."

Sloop

Mocht Hoogeveen uiteindelijk akkoord zijn met de plannen, betekent dat ook dat de gemeente zelf moet investeren in bijvoorbeeld voldoende sportvoorzieningen en infrastructuur. Omdat een deel van de huidige schoolgebouwen niet meer gebruikt wordt in de toekomst, draait Hoogeveen ook op voor sloopkosten. "Tegelijkertijd biedt dit mogelijk ook kansen voor nieuwe ontwikkelingen."

Als de plannen inhoudelijk voldoen, verwacht de gemeente Hoogeveen in mei klaar te zijn met de beoordeling, daarna begint het besluitvormingsproces. Koster is optimistisch. "Ik ben heel trots en blij, dit is het resultaat van 1,5 jaar hard werken en veel praten en er is goede samenwerking met de gemeente."

Onderwijs