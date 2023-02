Reuzenrad terug als blikvanger op TT Festival in Assen

Jan Gerbrand Krol kreeg als opvolger van Ten Bosch de afgelopen tijd heel vaak de vraag 'of het prachtige reuzenrad alsjeblieft weer terug kon komen'. "En dan ga je dat toch proberen te regelen. Da's dus gelukt." Bovendien is het reuzenrad volgens Krol een mooie eyecatcher voor het festival. "Het is een fraai plaatje, die hoge veelkleurige attractie pal aan de Vaart. Iedereen heeft het erover. En je ziet ook meteen dat er reuring is in de stad."

Hoge prijs muziekbands

Over de verdere inhoud van het komende TT Festival kan Krol nog weinig zeggen. Volgens hem zijn de betrokken horeca-ondernemers nog volop bezig om de muziekpodia met een aantrekkelijk programma in te vullen.

"En dat is een hele toer dit keer, want muziekbands vragen tegenwoordig hoge prijzen. En het moet allemaal wel betaald kunnen worden, dus een goede line-up heb je niet zomaar." In maart hoopt Krol het programma voor het komende TT Festival te kunnen presenteren.

TT City Run

De festiviteiten beginnen in elk geval op zaterdag 17 juni met de opening van de TT Kermis en de eerste TT City Run. Dit nieuwe hardloopevenement komt voort uit de vroegere TT Run op het TT Circuit en de Asser Stadsloop. De nieuwe loop verbindt straks het racecircuit met de binnenstad.