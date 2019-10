Op pad in de Drentse natuur: De Katshaarschans

hier

De Katshaar is een zandrug bij Coevorden. Het werd vroeger verdedigd vanuit de Katshaarschans. Loes neemt er samen met boswachter Bertil een kijkje in deze aflevering van ROEG! Zoer: "Drenthe lag eeuwen terug helemaal ingepakt in het veen. Er waren maar een paar wegen door het gebied: over de zandruggen. Dat waren de enige plekken waarover je met een leger te paard ongeschonden door het veen kon komen, dus die wegen moesten verdedigd worden."Het is niet bekend of er ooit een veldslag is geweest bij de Katshaarschans. Het verdedi heeft vooral gefunctioneerd als controlepost voor het grensverkeer.In Drenthe zijn drie verdedigingsschansen bewaard gebleven. Dat zijn naast de Katshaarschans de Zwartendijksterschans (aangelegd in 1593) en de Emmerschans. Van de Emmerschans is niet duidelijk wanneer de aanleg plaatsvond. Deskundigen verschillen daarover van mening.Het zou in 1593 of rond 1800 zijn aangelegd.Nu is de Katshaarschans een natuurgebied, omsloten door landbouw, in gezamenlijk beheer van Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer. Sinds 1851 dient de schans niet meer als militaire versterking. Na een periode van verval is de schans vanaf 1960 gerestaureerd. Het is opgetrokken volgens de oorspronkelijke bouwtekening. Schapen doen nu de bewaking.