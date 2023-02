Cel geëist voor subsidiefraude door mannen uit Meppel en Winsum

Twee mannen uit Winsum (55) en Meppel (70) hebben volgens het Openbaar Ministerie gefraudeerd met subsidieregelingen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Tegen hen is achttien en elf maanden cel geëist.

Het OM verdenkt de mannen ervan dat zij van 2013 tot 2017 duizenden euro's aan subsidiegeld opstreken, dat niet voor hen bedoeld was. In die periode gold de regeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit (NIOF), bedoeld om innovatieve projecten in het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren. De bedrijven kregen de mogelijkheid een gedegen marketingplan op te laten stellen.

De helft uit eigen zak

Hiervoor moest wel een deskundige worden ingehuurd. Er was tot 50.000 euro per project beschikbaar, maar daarvan moest de ondernemer wel zelf de helft betalen. De subsidie werd pas volledig toegekend na afronding van het project en een controle van de NIOF.

In 2017 benaderde de Belastingdienst SNN over mogelijke malversaties door twee bedrijven, waar de verdachten leidinggevenden waren. Het leek erop dat er sprake was van fraude. Er klopte iets niet met de ingediende facturen.

Broddelwerk

Er werden hoge bedragen gefactureerd voor marketingonderzoeken die qua inhoud en lay-out erg veel op elkaar leken. "Broddelwerk voor een hoge prijs", zei de officier van justitie.

De verdachten hadden volgens de aanklager een vaste werkwijze. Ze bespraken met een bedrijf de mogelijkheid van de subsidie en stelden een offerte op voor het maken van een marketingplan. Het bedrijf wist vaak niet precies waar de subsidie precies voor was bedoeld.

Aanvragen vervalst

Sommige bedrijven kregen de offerte of de aanvraag niet te zien, die werden simpelweg vervalst, zei het Openbaar Ministerie (OM). Daarna volgde een voorlopige goedkeuring door SNN en werd een marketingplan in elkaar geflanst.

Voor het eindproduct betaalde het bedrijf meerdere facturen aan de bedrijven van de verdachten. Hiervan werd een deel teruggestort. Het marketingplan, de facturen en de betalingsbewijzen (zonder de terugstortingen) werden overlegd aan SNN.

Op basis daarvan keerde SNN een te hoog subsidiebedrag uit. Eind maart 2019 deed SNN aangifte tegen deze verdachten. Beide mannen ontkennen, maar volgens het OM deed een oud-medewerker van de Winsumer een boekje open over de werkwijze van het bedrijf. De oud-medewerker maakte marketingplannen op en besteedde daar minder uren aan dan werd opgegeven aan SNN.

Handtekening vervalst

Op het kantoor vonden de agenten briefpapier van een bedrijf waarvoor subsidie was aangevraagd en krabbels alsof op een handtekening was geoefend. De eigenaar van dat bedrijf herkende zijn handtekening niet die onder de subsidieaanvraag stond, afgedrukt op het briefpapier van dat bedrijf. Valsheid in geschrifte is volgens het OM hiermee bewezen.

De twee mannen hebben volgens het OM in elk geval op zes bedrijven in onder meer Stadskanaal, Nieuw-Weerdinge en Garnwerd deze werkwijze toegepast.

Verkeerd beeld

Oplichting meermalen gepleegd en valsheid in geschrifte vond de officier van justitie bewezen. In totaal verdween ruim 32.000 euro in de zakken van de heren. Dat geld zouden zij terug moeten betalen, vindt de aanklager. De advocaten vonden dat het OM een heel verkeerd beeld neerzette van de beide mannen. Van meet af aan is louter gewerkt aan een goed marketingplan voor zo'n dertig bedrijven waar subsidiegeld tegenover stond.

"Als er dan sprake was van fraude, waarom staan alleen deze twee terecht", vroegen de juristen zich af. Niet iedereen was ontevreden over het eindresultaat. Wel over de houding van SNN. Dat werd een traag werkende organisatie genoemd, waar niet mee te werken viel. De verdediging pleitte voor vrijspraak. De officier van justitie had twintig en twaalf maanden willen eisen, maar trok wat van de eis af vanwege het tijdsverloop.