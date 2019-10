Dick Lukkien: Slagveer op rechts, Laursen op links zeker een optie

Dick Lukkien, trainer FC Emmen over het duel van vanavond tegen Twente

Voor de thuisclub is de opdracht duidelijk. De negatieve spiraal van de afgelopen vier wedstrijden, die allemaal werden verloren, moet doorbroken worden. Emmen wil voor het eerst buitenshuis punten pakken."Wij moeten gewoon doen wat we kunnen en onszelf niet alleen bezighouden met resultaat. Je kan altijd verliezen, maar als we ons focussen op ons spel en ons spelidee en we doen dat goed dan hebben we absoluut kans om daar met een resultaat weg te komen", aldus Lukkien.Emmen moet het vanavond stellen zonder de gebruikelijke namen als Hamrol, Jansen, Tarashaj en Araujo. De eerste drie zijn nog niet fit en de Peruaanse verdediger is op dit moment in zijn geboorteland om een stempel te bemachtigen om in Nederland een werkvergunning te krijgen. Verder is Jan-Niklas Beste niet inzetbaar (hij kreeg na zijn invalbeurt van vorige week een terugslag) en is Glenn Bijl geschorst. Diens plek rechts achterin wordt vermoedelijk ingenomen door Keziah Veendorp.Het middenveld zal net als afgelopen zondag, in de gewonnen thuiswedstrijd, bestaan uit Tom Hiariej, Michael Chacon, Luciano Slagveer, Nikolai Laursen en Sergio Peña ondanks dat Lukkien over de eerste helft tegen Fortuna Sittard niet tevreden was over dat middenveld. Hij wisselde in de rust Slagveer, maar die krijgt een nieuwe kans. "Ik speelde niet goed, had teveel balverlies. De ondergrens moet omhoog. Als ik niet in vorm ben moet ik alsnog een voldoende spelen. De eerste twee duels speelde ik goed, de laatste twee minder. Wat dat betreft lijk ik aardig op FC Twente. Wisselvallig dus."Slagveer werd door FC Twente een seizoen gehuurd van Lokeren. "Sportief geen best jaar, want we degradeerden. Maar verder kijk ik er heel positief op terug. Met name op de supporters, naar mijn mening horen ze bij de beste van Nederland."Over zijn eigen spel is de snelle aanvaller dus nog niet tevreden. Het wisselvallige lijkt te maken te hebben met zijn positie op het veld. Op rechts gaat het allemaal wat natuurlijker dan op links. "Ja dat klopt wel. Ik heb 95% van al mijn wedstrijden ook op rechts gespeeld. Of ik vind dat de trainer mij en Laursen moet omwisselen? Dat moet je de trainer vragen.""Het is zeker een optie", reageert Lukkien desgevraagd. "Zonder dat ik nu de opstelling ga verklappen trouwens, maar ik heb al eerder gezegd dat Nikolai en Luciano op alle posities voorin kunnen spelen."