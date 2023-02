Iris Bouwers volgt Koop Drost op bij CDA De Wolden

Iris Bouwers volgt Koop Drost op als gemeenteraadslid voor het CDA in De Wolden. Ze is een bekend gezicht in de landbouwwereld, ze was eerder onder andere lobbyist in Brussel voor boerenbelangenorganisatie LTO.

Het raadslidmaatschap is niet nieuw voor Bouwers, eerder zat ze voor het CDA in de gemeenteraad in Dronten. Op 23 februari zal ze tijdens de raadsvergadering worden geïnstalleerd in De Wolden. Daar komt een plekje vrij door het vertrek van Koop Drost. De Zuidwoldiger kan het raadswerk niet combineren met het werk in zijn eigen bedrijf.

Varkens

Samen met fractievoorzitter Karin Brouwer en Tamar de Boer-Overbeek vormt Bouwers straks de CDA-fractie in De Wolden. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar stond ze op plek 10 van de kieslijst van de partij, daarmee haalde ze 153 stemmen binnen, net niet genoeg voor voorkeursstemmen voor een plek in de raad.