Gerechtsdeurwaarders uitgerust met alarmknop: 'Het is best een gevaarlijk beroep'

"Gerechtsdeurwaarder is best een gevaarlijk beroep, omdat je zelfstandig bij mensen aan de deur gaat. Met de alarmknop proberen we de gerechtsdeurwaarders een zo veilig mogelijk gevoel te geven", vertelt Gerald Hagen, teamleider ambtelijk bij Janssen & Janssen.Deurwaarders worden na een succesvolle proef steeds vaker uitgerust met zo'n alarmknop, zo meldt RTV Oost De alarmknop, die de gerechtsdeurwaarder bij zich draagt tijdens een huisbezoek, kan geactiveerd worden in een dreigende situatie. Wanneer dat gebeurt, worden ze rechtstreeks in verbinding gebracht met de meldkamer van een beveiligingsbedrijf. Van daaruit kan worden meegeluisterd tijdens het gesprek tussen de deurwaarder en de cliënt.De hulpdiensten kunnen zien waar de gerechtsdeurwaarder zich op dat moment bevindt en geluidsopnamen maken van de gesprekken die de deurwaarder voert. Die gesprekken kunnen ingezet worden als bewijsmateriaal. Zo legt de branche-organisatie van gerechtsdeurwaarders uit op hun website.Hagen, zelf ook gerechtsdeurwaarder, merkt dat de maatschappij is veranderd. "De mensen zijn mondiger geworden". Ook Marloes Levelink, gerechtsdeurwaarder uit Emmen, herkent dit. "Het laatste half jaar lijken de mensen negatiever."Het aantal keren dat Levelink te maken krijgt met agressie 'valt reuze mee', maar toch voelt ze zich wel eens onveilig. "Soms weet ik dat ik niet bij iemand naar binnen moet gaan, omdat dat niet goed zou komen. Dan ga ik weg".Hagen heeft gelukkig nog niet vaak te maken gehad met agressie tijdens zijn werk. "De ene deurwaarder maakt meer mee dan de andere. Ik kan mijn 'spannende verhalen' op één hand tellen. Als gerechtsdeurwaarder probeer ik vooral samen met de mensen naar oplossingen te kijken en buiten onnodige discussies te blijven".Levelink draagt, ondanks recente negatieve ervaringen, nog geen alarmknop bij zich. "Ik wist van het bestaan af, maar ik vond het eerst niet zo nodig. Nu er meer aandacht aan wordt besteed in de media, denk ik er wel over na om het te gaan gebruiken, als het gefaciliteerd zou worden", vertelt ze.Op dit moment zou Levelink haar telefoon gebruiken, wanneer ze in een dreigende situatie terecht zou komen. "Maar voordat je dan iemand aan de lijn hebt, kan het al te laat zijn", aldus Levelink.Bij Janssen & Janssen waar de alarmknop wél gebruikt wordt, was het in het begin nog niet zo vanzelfsprekend om de alarmknop mee te nemen, vertelt Hagen. "De gerechtsdeurwaarders hebben er wel zelf om gevraagd, dus ze moeten zichzelf ook aanleren om de knop mee te nemen. Ik verwacht dat dit inmiddels wel is verbeterd".Vanaf volgende week krijgen deze gerechtsdeurwaarders ook een weerbaarheidstraining. "In samenwerking met de politie leren wij bijvoorbeeld over welke houding je moet aannemen, welke signalen je moet herkennen of wat je bijvoorbeeld moet doen wanneer je niet weg kunt komen met je auto".De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) sprak in juli dit jaar al zorgen uit over de veiligheid van gerechtsdeurwaarders. Dit naar aanleiding van een incident waarbij een gerechtsdeurwaarder in Nieuwleusen werd geslagen en gegijzeld.Hagen benadrukt dat het belangrijk is om incidenten te melden. "Als de gerechtsdeurwaarders alle incidenten melden, hebben we een overzicht en kunnen we de politiek wakker schudden".