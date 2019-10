Worden er in Meppel dit weekend wereldrecords gelopen?

De Tiedkwietloop start komende nacht om 2.00 uur en als je langer dan een uur loopt, dan worden er zestig minuten van je tijd afgehaald. Het is namelijk het weekend van de wintertijd en om 3.00 uur gaat de tijd een uur terug en is het weer 2.00 uur.Het kan dus zijn dat je de afstand van 11 of 17 kilometer in 10 seconden loopt. "En als je een minuut voor drie uur als eerste binnenkomt, dan kan het zomaar zijn dat je de langzaamste tijd hebt gelopen van iedereen", waarschuwt Dik Zantingh van de organisatie.De man die de marathon onlangs onder de twee uur liep, Eliud Kipchoge, doet waarschijnlijk niet mee. "Ik denk dat hij dan ook de langzaamste tijd zou neerzetten. Hij loopt die 17 kilometer wel binnen een uur."Het loopt nog niet heel erg storm met de aanmeldingen voor de loop. "Vorig jaar deden er dertig deelnemers mee, nu hebben we twintig inschrijvingen. De meeste mensen melden zich nog aan vlak voor de loop. We verwachten daarom zo'n vijftig tot zestig deelnemers."Zantingh waarschuwt deelnemers wel om goed verlicht te gaan lopen. "Het parcours ligt rondom Meppel, we maken dus gebruik van de straatverlichting. Dat is alles. Wel staan we zelf op een paar plekken om mensen de weg te wijzen."Het idee voor de Tiedkwietloop is ooit ontstaan in Steenwijk, maar toen ze er daar mee stopten heeft de organisatie in Meppel het opgepakt. Vannacht is de derde keer dat het in Meppel gehouden wordt. Ben je niet zo van het hardlopen? Er is ook een wandelroute van 8,5 kilometer.Een deel van de opbrengst van de loop gaat naar het Robijn Huijs, een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten.