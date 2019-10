Doek valt na 55 edities voor AVD cross Dwingeloo

"Het is jammer maar ik kan me ook voorstellen dat het bestuur ermee stopt. De deelname is zo gering dat het eigenlijk de moeite niet meer waard is", zegt NijstadDe Drentse atleet kon goed pijn lijden. Dat was zijn kracht. Hij denkt met plezier terug aan de AVD cross van Dwingeloo. Het was jarenlang een begrip in de atletiek. "Er was tussen de 1.000 en 1.500 man publiek en zij moesten ook allemaal nog een kwartje entree betalen. En alle toppers kwamen omdat ik inmiddels m'n naam had gevestigd", herinnert Nijstad zich. "Je werd een bekendheid. Ik kwam regelmatig op tv.""In 1978 won voormalig marathon-kampioen Gerard Nijboer uit Uffelte de cross. "Er kwamen busladingen vol met jonge atleten uit omliggende plaatsen. Ouders, trainers en iedereen ging mee. Toen had je nog echt een competitie. Voor volwassenen, maar ook het jeugdveld zat helemaal vol."Maar tijden veranderen en topatleten gebruiken het crossen tegenwoordig niet meer om de winter door te komen. 'Er zijn inmiddels 2000 loopevenementen per jaar. Je kan zeggen dat de wegatletiek de cross heeft overvleugeld", verklaart Nijboer.De vrijwilligers leggen nog één keer alle startnummers op volgorde en slepen met hekken om het parcours uit te zetten. De organisatie van de cross vergt, door de vele leeftijdscategorieën, veel voorbereiding.Dezelfde organisatie is morgen verantwoordelijk voor de Dwingelderveldloop. In tegenstelling tot de AVD cross is dat een recreatieve loop over verharde paden. Een evenement dat steeds populairder wordt en een stuk eenvoudiger is om te organiseren. "Daar gaan we ook gewoon mee door en daar zitten nog wel groeimogelijkheden in. We gaan kijken of we voor volgend jaar de vijf en tien kilometer kunnen combineren met de halve marathon", zegt Pieter Boelen.Hij zit al jarenlang in het bestuur. Hij is de zwager van Egbert Nijstad en zowel hij als z'n kinderen liepen de AVD-cross meerdere keren. Als man van het eerste uur is hij realistisch. "Op een gegeven moment moet je, wat betreft de AVD cross, een knoop doorhakken. En dat is nu gebeurd", besluit Boelen.De Dwingelderveldloop start morgen vanaf 10.30 uur. De eerste jeugdcategorie van de AVD-cross start om 12.15 uur. Opgeven kan nog tot een half uur voor de wedstrijd. Meer informatie daarover vindt u op de website.