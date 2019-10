Dieven stelen katalysatoren op carpoolplaatsen bij A37

Een katalysator maakt deel uit van het uitlaatsysteem en zorgt ervoor dat schadelijke verbrandingsgassen omgezet worden in minder schadelijke stoffen. De diefstal van dit onderdeel is de laatste jaren flink gestegen. De katalysator van een auto is geld waard vanwege de kostbare metalen die erin zitten, zoals platina en palladium.De autoradio, voorheen een geliefd doelwit, is in veel gevallen inmiddels geïntegreerd in de auto. De katalysator daarentegen is 'eenvoudiger' te ontvreemden. Om het duurste deel van de uitlaat te pakken te krijgen is bij de carpoolplaatsen bij de A37 waarschijnlijk een slijptol gebruikt. Vier eigenaren hebben inmiddels aangifte gedaan. De A37 loopt van Hoogeveen naar Zwartemeer bij de Duitse grens.In augustus werden in Amsterdam-Oost ook verschillende katalysatoren gestolen. De auto's werden in die gevallen op een krik gezet, waarna de katalysator met behulp van een speciale schaar uit het uitlaatsysteem werd geknipt.