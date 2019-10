Telgenkamp: Ik hoop dat we veel van mijn vrienden stil kunnen krijgen

Voor hen is het extra lastig nu. Het is een jong team en ze spelen thuis voor een erg kritisch publiek dat de club fantastisch steunt, maar als het minder gaat ook gaat fluiten tegen het eigen team. Dennis Telgenkamp, de keeper van FC Emmen over het duel van vanavond tegen FC Twente

De doelman van Emmen kwam in 2003 in de jeugdopleding van Twente/Heracles terecht en speelde twee jaar in het tweede elftal van Twente voor hij de overstap maakte naar Heracles. "De enige speler in de selectie die ik nog goed ken is Wout Brama. Met hem heb ik nog samengespeeld.""De huidige vorm, met vier nederlagen op rij, zal Wout aan het hart gaan. Hij is echt een jongen van de club. Voor ons moet hun vorm een boost zijn. Wij zijn toe aan een resultaat buitenshuis en kunnen opnieuw een stap zetten richting de middenmoot. Die kansen lieten we liggen tegen Heracles en Willem II en zoveel kansen krijg je niet."De routinier vervolgt: "Dit is wel een wedstrijd waarin we wat kunnen halen. Voor hen is het extra lastig nu. Het is een jong team en ze spelen thuis voor een erg kritisch publiek dat de club fantastisch steunt, maar als het minder gaat ook gaat fluiten tegen het eigen team."We moeten gebruik maken van hun huidige onzekerheid. Daar hebben we ook op getraind. Hoe? Dat zal je wel zien. Ik hoop in ieder geval dat we veel van mijn vrienden heel stil kunnen krijgen."