Vrijwilligers met verstandelijke beperking helpen mee op stembureau

Tijdens de provinciale statenverkiezingen krijgen de stembureaus in Drenthe extra bezetting. Veertig vrijwilligers met een verstandelijke beperking helpen mee in het stemlokaal. Ze kregen daarvoor een speciale opleiding.

"Goedemiddag, ik kom stemmen." In een ruimte op het provinciehuis loopt Judith Ros het oefenstembureau binnen. Zij is één van de vrijwilligers die tijdens de verkiezingen op 15 maart mee gaat helpen. "Ik heb alleen mijn rijbewijs bij me, is dat goed?"

Een dag lang kreeg Ros samen met de andere vrijwilligers les over de verkiezingen. 'Wat is een statenlid? Wat doet de provincie? En hoe werken de verkiezingen?' Allemaal vragen die aan de orde kwamen.

Welkom en waardevol

De vrijwilligers gaan samen met een begeleider aan de slag op de stembureaus. Het is een initiatief van stichting Prokkel, die organisaties en mensen met een verstandelijke beperking samenbrengt. "Het is natuurlijk mooi dat iedereen vrijwilliger kan zijn," vertelt Myriam Bouchikhi. Zij is namens STERKplaats Assen bij het project betrokken. "Dat je welkom bent en waardevol kan zijn ook al heb je geen hoge opleiding gehad."

Ondertussen vouwt Ros een stembiljet uit in het stemhokje. "Waar ik op ga stemmen blijft geheim, maar ik weet het al wel!" Ze deed daarvoor de StemWijzer en kreeg advies van een goed ingelichte deskundige. "Ik heb Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning, geïnterviewd voor mijn Youtube-kanaal 'Door het oog van een autist'. Zij zegt ook dat stemmen heel belangrijk is."