Nachtsluiting spoedeisende hulp Meppel: 'We zien dat het goed gaat'

In de eerste week van de nachtsluiting van de spoedeisende hulp zijn vijf patiënten vanuit Meppel naar Zwolle gegaan. Dat is minder dan het verwachte aantal van drie spoedgevallen per nacht.

Dat zegt Andrea Bies, woordvoerder van het Isala Ziekenhuis in Meppel. "Uit overleg met de huisartsen, ambulancediensten en omliggende ziekenhuizen blijkt dat deze tijdelijke situatie goed verloopt. Er worden geen problemen ervaren", laat ze weten.

Goed contact houden

Deels komt dit doordat huisartsen bedacht zijn op de sluiting van het ziekenhuis in Meppel. "We merken dat huisartsen er rekening mee houden en zo nodig iemand direct het advies geven naar een ander ziekenhuis in de regio te rijden", vertelt Bies.

Hierdoor kan de organisatie wel minder goed een vergelijking maken van de situatie voor de nachtsluiting en nu. "Des te belangrijker is het dat de hulpverleners in de regio geregeld vinger de aan de pols houden om te checken of de nachtelijke spoedzorg goed verloopt", vertelt Bies. "We zien dat het goed gaat."

Vanaf april voldoende artsen