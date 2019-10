Dit weekend in de Drentse natuur: 26 en 27 oktober

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda Zet al je zintuigen op scherp en maak samen met de boswachter van Staatsbosbeheer een nachtelijke wandeling door de bossen bij het Boomkroonpad op de Hondsrug. Je wandelt over brede en smalle paadjes, maar je gaat ook dwars door het donkere bos! In het donker is de weg moeilijk te zien en je zult merken dat je andere zintuigen scherper worden. Waar het erg moeilijk is helpt een touw je om de weg door het bos te vinden. Halverwege de tocht staat er een warme kop chocolademelk voor je klaar bij een kampvuur. Als je wilt, mag je na afloop in het donker het Boomkroonpad beklimmen. Klik hier voor meer informatie.De leden van de Vereniging voor Weer & Sterrenkunde stellen hun telescopen ter beschikking om naar de sterren te kijken. Leer alles over sterrenbeelden en sterren. Misschien zie je wel planeten. Klik hier voor meer informatie.De route van 4,5 kilometer voert langs es, bos en hei. Onderweg ontmoet je gidsen van Natuurmonumenten en beleef je de nachtelijke natuur. Er zijn verschillende starttijden vanaf 19.15 uur. De tocht duurt ongeveer 2 uur. Trek warme kleren en stevige schoenen aan. Vergeet geen klein zaklampje mee te nemen. Klik hier voor meer informatie.Bij de theekoepel in het Wilhelminapark in Meppel word je ontvangen met koffie, thee en ranja. Er is een korte inleiding over het effect van licht op dieren en over de geschiedenis van de theekoepel. Daarna maak je een wandeling door het park. Onderweg kunnen kinderen speuren naar een nachtdier en samen met leden van de scouting rooster je marshmallows boven een vuurtje. Kinderen die de speurtocht goed hebben opgelost, krijgen een kleine verrassing. Klik hier voor meer informatie.Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur