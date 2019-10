Nog steeds relatief veel vakbondsleden in Noord-Nederland

We doen ertoe. Zonder bonden geen cao's of steun bij arbeidsconflicten Wieke Berend - Vakbond FNV

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Het CBS heeft de ledenaantallen bij de vakcentrales (FNV, CNV en VCP) en bij de losse vakbonden opgevraagd. Uit de cijfers blijkt dat eind maart 2019 1,6 miljoen mensen aangesloten waren bij een bond, 101 duizend minder dan twee jaar eerder.

Dat is het laagste aantal sinds 1988. De daling van het aantal vakbondsleden begon in 2009. De afname van 2019 is de op drIe na grootste sinds 1901. Vooral jongeren laten het afweten, stelt het CBS nog eens vast. Echt verrassend is dit niet. De bonden worstelen al jaren met dit gegeven.