Roze Loper voor zorgcentrum Holdert: lhbti'ers voelen zich er thuis

Zorgcentrum Holdert in Emmen heeft een Roze Loper gekregen van Stichting Roze 50+. Volgens de belangenvereniging voor lhbti'ers op leeftijd heerst er in het verzorgingshuis een veilige woon- en leefomgeving voor lhbti'ers.

Holdert is het eerste woonzorgcentrum in Drenthe dat het keurmerk heeft gekregen en dat zorgt voor trots bij de directie. "We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor diversiteit en dat iedereen kan zijn wat 'ie wil zijn. Zoals onze bewoners het wel eens mooi omschrijven: leven en laten leven", aldus Saskia Schnoing, locatiehoofd van het woonzorgcentrum aan de Hondsrugweg.