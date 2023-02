Bloemteam Terra Emmen VO gaat voor Nederlands kampioenschap

Anna Nusse en Isa Jouwsma van het Bloemteam Terra Emmen VO gaan op 23 maart een gooi doen naar het Nederlands kampioenschap tijdens de vakwedstrijd Skills The Finals. Zij waren gisteren het winnende team van de regiofinale. Ze namen het op tegen het team van Terra Oldekerk en het team van Terra Meppel. De deelnemers moesten allemaal een handgebonden boeket en een hartvorm vol bloemen maken.

"Voor onze leerlingen is het heel leerzaam om hieraan mee te doen", vertelt Marieke Kaper, Skills-coördinator van Terra. "We stimuleren onze leerlingen dan ook om mee te doen. Voor de leerlingen uit de vierde klas is het een goede voorbereiding op de eindexamens die straks voor de deur staan."