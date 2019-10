Gezocht: Kabouter Plopborden voor gehandicapte Arjen

Kabouter Plop is al vele jaren voor kinderen een bekend tv-figuur. Ook zijn speelgoed is bij veel kinderen in trek. Maar voor Arjen is het Kabouter Plop-bord meer dan speelgoed. Het is zijn enige manier om zich verstaanbaar te maken.

''Arjen is meervoudig gehandicapt en bijna blind’’, legt Johny Bergsma, de vader van Arjen, uit. ''Van jongs af aan heeft hij een bord van Kabouter Plop en daarmee heeft hij leren communiceren met ons.’’Net zoals veel ander speelgoed, gaan ook de Plopborden van Arjen vaak stuk. ''Er gaan twee borden per jaar doorheen’’, zegt zijn vader. ''Ze slijten allemaal. Er wonen hier blinde kinderen, dus als het op de grond valt, wordt er overheen gelopen.’’ Op den duur waren er nog maar een paar borden over.Dit was voor de logopedist en persoonlijk begeleider van Arjen de reden om een Facebookoproep te plaatsen. Anderhalve week geleden kwam de oproep online en het bericht is bijna twee duizend keer gedeeld. Al 24 borden hebben Arjen bereikt. ''Dit is geweldig, prachtig’’, zegt Bergsma.''Dat mensen een gesprek met hem kunnen aangaan is nu voor de komende tien jaar gegarandeerd, dat is alleen maar mooi.''Arjen kreeg zijn eerste bord toen hij vijf jaar oud was. Hij is nu 25 en gebruikt al twintig jaar deze borden. Er is wel eens geprobeerd om Arjen op een andere manier te laten communiceren, maar dat haalde niet veel uit. "Hij valt altijd weer terug op Plop.’’Heb jij nog een Kabouter Plop bord van VTech thuis liggen? En wil je jouw bord aan Arjen schenken? Dat kan via onderstaand adres:Visio De BrinkGroningerstraat 159481 AS Vriest.a.v. Arjen