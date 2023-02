Katholieke kerken luidden klok voor Turkse en Syrische gemeenschap

Voorafgaand aan het vrijdagmiddaggebed in de moskeeën hebben Drentse katholieke kerken vanmiddag de klokken geluid. Het was een symbolische actie om morele steun te bieden aan de Turkse en Syrische gemeenschap in Drenthe. "Vele van hen hebben daar familie", zegt Lammert de Hoop, woordvoerder van het Bisdom Groningen Leeuwarden, dat het hele Noorden bestrijkt.

En de katholieke kerken doen meer. Zo heeft hulpbisschop Herman Woorts eerder deze week zijn medeleven namens de Nederlandse bisschoppen overgebracht aan de Turkse en Syrische gemeenschap in Nederland.

Ook is de Bisschoppelijke Vastenactie een landelijke geldinzamelactie gestart. Donaties worden verzameld via collectes in de kerken, een landelijk gironummer en de website van Vastenactie. Komend weekend 11 en 12 februari worden deurcollectes gehouden voor de aardbevingsslachtoffers.