Sociale werkvoorziening Reestmond heeft miljoen euro extra nodig

Reestmond is voor de gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst een werk-leerbedrijf. Het doel is om mensen te ontwikkelen, zodat de afstand tot de arbeidsmarkt voor hen wordt verkleind en de kans op een reguliere baan vergroot.

In de zomer van vorig jaar heeft Reestmond de financiën voor de komende jaren vastgesteld. Naar nu blijkt, is dat niet genoeg. Dat heeft twee redenen. Zo is het minimumloon met ongeveer 10 procent gestegen. Tegelijk verwacht Reestmond nog een verhoging van 4,5 procent in de cao voor samenwerkende gemeentelijke organisaties. Al met al betekent dat een verhoging in de salarissen van 700.000 euro voor Reestmond.