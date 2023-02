Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Een weekendje mollen tellen, losgaan met verf en kwast of een bezoekje aan de vlooienmarkt. Dit weekend is er voor jong en oud van alles te doen in Drenthe.

Nog geen plannen gemaakt, maar wel toe aan een uitje? RTV Drenthe zette een aantal suggesties voor dit weekend op een rij.

Toneel

De toneelverenigingen van Balloo en Loon zijn samengegaan in toneelvereniging Balloon. Zij spelen zaterdag in Huis van de buurt De Schulp in Assen-Oost de voorstelling 'Een druppie rood in een emmer wit'. De zaal opent om 19.30 uur, een half uur later beginnen de acteurs. Een kaartje kost 5 euro. Paintingsound zorgt voor muzikale omlijsting en een gezellige afterparty.

In Rolde kun je zaterdagavond en zondagmiddag terecht voor Charlie's Angels van toneelvereniging Lust & IJver Rolde. Voor vijf euro kun je de zaal in van Grand Café Hofsteenge (vanaf 19.00 uur op zaterdag, 13.00 uur op zondag) voor de 'doldwaze komedie'.

Diploma dierenambulance

Jonge dierenvrienden kunnen zaterdag in Beilen een poging doen om een dierenambulance-diploma te halen. Op een speciaal parcours vol spannende opdrachten moeten deelnemers een kat bevrijden en een egel in veiligheid brengen. Echte dieren worden overigens niet gebruikt. Voor 2 euro kun je tussen 13.30 en 15.30 uur meedoen aan de Ossebroeken 4 in Beilen.

Mollen tellen