Nijeveen euforisch over opblaashal voor hele dorp

De Stichting Airdome Nijeveen exploiteert de hal. Marc Jan van der Linde is een van de bestuursleden. "Het is een bijzonder project waar we 2,5 jaar over hebben gedaan. Het kostte veel tijd voordat alles vergunningtechnisch rond was en voordat de gemeente garant kon staan. Maar gelukkig kwamen er andere krachten in het dorp los."Van der Linde doelt op een anoniem gebleven weldoener uit het dorp die twee ton bijdroeg waarvan de helft als donatie. Andere investeerders kwamen toen over de streep. 2,5 ton kost de luchthal of opblaashal in totaal. Van der Linde: "Maar die investering is de helft van wat de bouw van een sporthal zou hebben gekost."De hal is opgebouwd uit doorzichtig pvc-doek met daar over heen een framewerk van metalen kabels. 24 Vrijwilligers klaarden vorige week de klus. Aan de zijkant staat net als bij een springkussen een blaasmachine die continu lucht in de hal blaast.Bert Baylé, een ander bestuurslid van de stichting, legt uit dat in theorie de hal in een zou zakken als de machine achter de luchtinlaat zou stoppen. "Als de deuren allemaal open staan dan nog is het geen probleem. Dan blaast ie alleen wat harder, dan zou hier vlak voor de inlaat een pet van je hoofd geblazen worden. Het is een hartstikke mooi systeem dit."Korfbalclub DOS'46 is hoofdgebruiker van de hal, maar niet de enige club die er gebruik van gaat maken. Oud-korfballer Van der Linde: "Aan de ene kant is het euforie nu. Maar voor de komende 15 jaar is het van belang dat de exploitatie wel rond komt. Dus wij hopen dat niet alleen sportverenigingen, maar ook andere organisaties gebruik gaan maken van de hal. Denk aan drone-wedstrijden, hondenkeuringen of boekenmarkten. Voor alles wat zich aandient en hierin past staan we open. Alleen een handboogclub is minder geschikt, haha."De vrijwilligers zijn trots op wat ze voor het dorp hebben neergezet. Er moet nog wel een opslagschuur bijgebouwd worden om de tent in het voorjaar weer in op te bergen. Van der Linde: "We merken wel dat iedereen nieuwsgierig is en dus denken we dat we morgen een leuk feestje kunnen bouwen. De wethouder van sport komt in ieder geval de hal openen."