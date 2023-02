Levensgevaarlijke situatie uitkijktoren De Onlanden: 'Er kunnen doden vallen'

'Hoe kan je rustig gaan slapen?'

De zware stalen roosters van 1,5 bij 1,5 meter zijn stevig geborgd met zware bouten en klemmen. "Dit maak je niet zomaar los met je zakmes. Ze zijn dus met speciaal gereedschap naar boven geklommen om die twee looproosters los te maken. Dit is geen impulsactie. Hoe kan je in godsnaam rustig gaan slapen als je dit op je geweten hebt? Onbegrijpelijk!"

Vanochtend kreeg Zwiers een appje van een bewoner uit Peize. " Die zag de roosters liggen. Ik ben meteen in de auto gestapt en heb de eerste veiligheidsmaatregelen getroffen." Ook de politie is op de hoogte gesteld, waarschijnlijk door dezelfde inwoner van Peize. "We zijn ter plaatse gegaan en hebben een politielint voor de trap gespannen", vertelt Peter Horringa van de politie. "Daarna hebben we de gemeente op de hoogte gesteld."

Hufterproof in de toekomst

In allerijl is de bouwer van de toren, Peter Doornenbal, ook gekomen. Aan hem de taak de toren af te sluiten zodat niemand er voorlopig meer op kan. "We gaan het politielint vervangen door houten panelen. Want die looproosters kunnen niet snel vervangen worden, dat zijn geen standaard afmetingen. Die moeten we speciaal laten maken."

De vraag is of de roosters weer op dezelfde manier, met bouten en klemmen, vastgemaakt worden. "We overwegen ze nu vast te lassen, zodat dit niet meer kan gebeuren. Dan is het hufterproof", aldus Doornenbal.

Onmogelijk te controleren

Op de toren zijn weleens hangjongeren te vinden. "Rotzooi maken ze wel, maar tot nu toe hebben we nooit te maken gehad met echt grote vernielingen," legt Zwiers uit. Zouden veiligheidscamera's een uitkomst bieden om de toren veilig te houden? "Dat is geen optie. We hebben hier in de wijde omtrek geen stroom. Maar ook hebben we duizenden hectares aan natuurgebied waar heel veel recreatie plaatsvindt. We kunnen onmogelijk overal camera's ophangen of boswachters achter bomen zetten voor controle. Dat is niet haalbaar."

Zowel Zwiers als de politie roepen op tot sociale controle. "Laten we die mensen die dit gedaan hebben er op aanspreken. Meld je als je iets weet. Bel met de politie op 0900-8844. Desnoods anoniem. Want dit gaat veel en veel te ver."