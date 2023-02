Wol is de originele warmhouder op Warmetruiendag

Klimaatverbond Nederland roept alle Nederlanders op om vrijdag de verwarming lager te zetten en een warme trui aan te doen. De zogenaamde Warmetruiendag. Bij de Herders van Balloo weten ze alles van warme truien, daar maken en verkopen ze wollen truien van de schapen die op het Balloërveld lopen.

In het wol-atelier is Henriëtte Meilof druk in de weer met een aantal breinaalden. "Dat kan met rechte naalden, of een rondbreinaald en er wordt ook mee geweven. Iedereen moet zelf eens komen kijken wat er zoal mee gemaakt kan worden." Het wol-atelier ligt achter de schapenstal, net buiten Balloo.

Wol beïnvloeden

Vanuit hier gaat de schaapskudde de heide op. Volgens herder Marianne Duinkerken bepaalt de manier waarop ze haar kudde schepert al welke kwaliteiten de wol heeft.

"Ja, absoluut. Al vanaf het begin. Eigenlijk al vanaf dat je de ooien laat dekken. Dan heb je al een idee van de kleuren die je wilt hebben en de kwaliteit", legt Duinkerken uit.

Ook is het volgens haar belangrijk dat de schapen zoveel mogelijk buiten staan. "In de loop van de dag zie je dat de wol zich opblaast. Het wordt steeds voller en ruiger. De wind waait erdoor en er valt regen op en sneeuw. En de temperatuur doet ook iets. Dus je merkt wel beweging in de wol."

Op stal

De wolf vormt een bedreiging voor de kwaliteit van de wol, omdat het steeds lastiger wordt om de schapen 's nachts buiten te laten staan. Maar in de stal vervilt de vacht. "Je hebt in de schaapskooi een potstal. En als dieren met een iets vochtige vacht binnenkomen en ze gaan liggen zet je dat viltproces in gang. Er ligt natuurlijk ook mest, dus de vachten gaan zo in kwaliteit achteruit dat ik dat liever niet doe."

Nadat de schapen zijn geschoren wordt de wol verdeeld in zakken met spinwol, viltwol en spin-viltwol. Die worden op verschillende manieren verwerkt. Uiteindelijk komt een deel terecht bij Henriëtte Meilof, die daar bijvoorbeeld een warme trui van maakt. Die truien zijn uniek en handgemaakt, en hebben veel tijd nodig. "Tja, 150 uur?" schat ze in. "Afhankelijk van hoe snel je bent heb je na een paar weken een vest of een trui."

Duur

Volgens Marianne Duinkerken verklaart de arbeidsintensiviteit waarom de truien niet goedkoop zijn. "Toen ik hier voor het eerst begon en mensen kwamen binnen, gingen ze alleen naar de prijskaartjes kijken. En fluisteren van: 'Psst wat is dat duur he'. Als je uit gaat leggen hoe processen werken vinden ze het nog steeds veel geld, maar durven ze het in elk geval hardop te zeggen. Je moet het ook een beetje uitleggen en dan komt er meer waardering."