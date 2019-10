Zwols politiebureau vol met kaartjes en cadeau's voor Eva uit Assen

Eva's vader is politieagent en zijn collega's in Zwolle hebben ook een kaartenactie opgezet. "Toen we de oproep van Eva's vader aan alle politiecollega's lazen, vonden we dat we zelf ook een kaartenactie konden opzetten", vertelt agent Rob van den Berg van de politie Zwolle. "Als Eva veel kaarten wil, kan ze die krijgen ook", lacht hij. Op de Facebookpagina van Politie Zwolle deed hij een oproepje.Maar dat er zo veel op gereageerd zou worden, had niemand verwacht. In de hal en achter de balie van het bureau aan de Koggelaan in Zwolle staan honderden pakketjes en liggen duizenden brieven.Vanmiddag kwamen er nog weer zeventig ballonnen met de post. Dan moet je wel even aan de bak om dat uit te laden", aldus Van den Berg.Morgen brengen agenten al die post naar de jarige Eva. Van den Berg: "Gelukkig heeft een collega een vrachtwagentje dat we kunnen gebruiken en we laden een ME-busje vol. Ik hoop dat ze alles kwijt kunnen."