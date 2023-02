Coevorden geeft het culturele (wandel)stokje door aan De Wolden

Op de stok staat het schildje van De Wolden en het wapen van Coevorden. "Een souvenir aan het mooie jaar dat achter ons ligt", blikt Lubbers tevreden terug. "We vieren nu een feestje, maar morgen worden we wel iets anders wakker", grapt ze. "Cultuur in Coevorden is natuurlijk niet over. We gaan het culturele jaar missen, maar cultuur niet: die blijft aanwezig. De toekomst gaan we met vertrouwen tegemoet."