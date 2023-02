Bekijk hier de Drentse inzamelacties voor actiedag Giro 555

Woensdag is de landelijke actiedag waarop geld wordt ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Ook RTV Drenthe staat die dag in het teken van de actie.

Verslaggevers zijn woensdag op verschillende plekken in de provincie waar acties worden gehouden om verslag te doen. Op radio, televisie en online is er aandacht voor de actiedag voor Giro 555.

De zware aardbevingen op 6 februari in het Turks-Syrische grensgebied hebben tienduizenden mensen het leven gekost. Gebouwen stortten in of zijn niet veilig genoeg om te verblijven, waardoor veel mensen buiten de winternachten doorbrengen. Het geld dat ingezameld wordt voor samenwerkende hulporganisaties is bedoeld voor hulp op de korte en lange termijn.