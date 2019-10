Ondernemen in Drenthe: Niets mis met Nederlandse wijn

Dat je van zo'n druif een heel mooi glas wijn kunt maken, dat vind ik uniek John Huisman

"De kwaliteit van de Nederlandse wijn is echt stukken verbeterd", legt Wilma uit. "Als je de jaren waarin we begonnen vergelijkt met nu, zie je echt een groot verschil."Al zestien jaar maken John en Wilma wijn op de Reestlandhoeve. "En dat doen we samen met mensen die hier komen voor dagbesteding. Een heel diverse doelgroep. Mensen met autisme of dementie en mensen die een hekel hebben aan het woord dagbesteding. Dus ze komen hier voor begeleid vrijwilligerswerk.""De druiven zijn geoogst, oogstjaar 2019 is achter de rug en inmiddels staan we in een wijngaard volop in de herfsttooi", vertelt Wilma. Twee weken geleden klonk overal over de wijngaard nog klassieke muziek. "De druiven groeien op muziek. Inmiddels is de muziek stopgezet, omdat het allemaal in rust is. Maar zodra het groeiseizoen weer begint, dan draait hier dus eigenlijk 24 uur per dag muziek."Of de muziek ook zin heeft? John denkt in ieder geval van wel. "Ik heb één ras, de Solaris, daar ben ik tien jaar mee bezig geweest om 'm überhaupt op productie te kunnen krijgen. Het is mij niet gelukt. Toen zijn we met die muziek begonnen en binnen twee jaar zat-ie op vierduizend liter en hij kwam weg van zeshonderd liter."De wijnen van John en Wilma doen het goed. Ook bij de Weense vakjury, aan wie ze negen van hun twaalf wijnen stuurden. "We kregen negen medailles. Twee goud, zes zilver en een keer brons. We zijn nu zestien jaar bezig, waarvan vijftien jaar wijn. Dit is een bekroning op al die jaren werken en ploeteren", besluit John.Bekijk de hele uitzending: