Ondernemen in Drenthe: Je verkoopt je huis ook niet als de vloerbedekking versleten is

Ten Caat was vijftien toen hij begon. En nu runt hij het bedrijf met zijn vrouw en zoon in een hal in Hoogeveen. Een nieuw onderkomen.Hergebruik wint aan populariteit. Alhoewel er voor het opknappen van meubels altijd wel een markt is geweest. Het draait vaak om emotie. "Als je vloerbedekking versleten is, koop je geen nieuw huis. Dat geldt ook voor stoelen. Als de stof versleten is, dan is de rest van het meubel helemaal goed."Wat Ten Caat doet is een ambacht. Volgens de ondernemer is er ruimte voor uitbreiding. "Ik doe dit werk al vanaf mijn vijftiende en ik kan zeggen dat ik nog nooit een dag zonder werk heb gezeten. Er is altijd werk. Als er vakmensen zouden zijn, dan is er ruimte voor groei. Maar vakmensen zijn er niet."Lottie Borg is een bekende van Bertus ten Caat. Ze werken wel eens samen. Borg is interieurontwerper. Ze helpt klanten met de inrichting van hun woning of kantoor. "Mensen weten niet wat er allemaal te koop is. Vaak is de keus zo groot, dat je geen keus kan maken. Wij gaan thuis kijken."Borg heeft geen winkel, maar kan thuis wel veel laten zien. Groot worden als bedrijf is voor haar geen streven. "Het belangrijkste vind ik een klik met de mensen. Het kleine ondernemerschap bevalt me wel. Het vak wat we uitoefenen is heel persoonlijk. Massa is niet wat we zoeken."Het zoeken van een juiste inrichting voor een woning of kantoor blijkt nog wel eens een lastige klus te zijn. "De meeste mensen vinden het moeilijk om een combinatie te vinden. Geen contrast. Of dat er zoveel in een ruimte staat dat niets meer opvalt."Henk van der Wal van de gelijknamige Zaadhandel Van der Wal uit Hoogeveen gaat een nieuwe uitdaging aan. Ze verhuizen vanwege ruimtegebrek. En dat doen ze al bijna honderd jaar als familiebedrijf.Van der Wal: "We verpakken en verkopen zaden in heel Nederland en België. Het gaat soms om een kilo of honderd gram zaad. Maar in totaal gaat het om enkele tonnen zaad en pootaardappels per jaar. Het meeste wordt online verkocht. Dat deden we in de jaren zeventig al met een postorderbedrijf.""Biologisch groentezaad en pootaardappelen. Dat zijn de twee grootste groepen producten die we verkopen. Mensen zijn steeds bewuster van wat ze eten. Daarom willen ze biologisch."Van der Wal werkt met zes mensen continu aan de verwerking van zaden. Aan reclame doen ze niet. En toch zit er nog steeds groei in. Het huidige pand in het centrum van Hoogeveen is te klein. Daarom verhuizen ze.Niet dat de zaden te vinden zijn in winkels. "Zaad moet naar de eindverbruiker en niet in een rek in een winkel. Wij waken voor onze kwaliteit. We kijken zeker waar we wegzetten."Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe na het regionale nieuws. En anders online: